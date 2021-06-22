На БУТБ проданы кормовые добавки на Br7,5 млн

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекордное количество кормовых добавок - свыше 5 тыс. т на сумму Br7,5 млн - продано на внутренний рынок на биржевых торгах сельхозпродукцией, состоявшихся на Белорусской универсальной товарной бирже. В торговой сессии приняли участие 90 продавцов и 20 покупателей, которые совершили 54 сделки, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"В качестве покупателей в данной торговой сессии участвовали крупнейшие сельхозпредприятия страны, что и обусловило рекордный объем закупки. Немаловажную роль также сыграла ситуация на внешних рынках, где цены на продукцию животноводства достигли максимума за последние два года. Стремясь воспользоваться благоприятной конъюнктурой, отечественные агрокомбинаты и птицефабрики существенно нарастили производство. Поэтому в настоящее время они испытывают повышенную потребность в комбикормах, премиксах, белково-минеральных добавках, витаминных комплексах, а биржевая площадка позволяет оперативно пополнять складские запасы", - пояснили в пресс-службе.

По итогам пяти месяцев 2021 года через БУТБ реализованы 46,5 тыс. т кормовых добавок на общую сумму Br86,4 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года закупки увеличились на 63% в натуральном выражении и на 93% в стоимостном.

"Несмотря на подорожание наиболее востребованных видов кормовых добавок, белорусские сельхозпредприятия, участвующие в биржевых торгах, этого практически не почувствовали, так как высокая конкуренция среди поставщиков позволила в значительной степени нивелировать рост цен", - отметили в пресс-службе.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-