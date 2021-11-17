На Минском моторном заводе начали монтаж нового оборудования

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом боксе экспериментального цеха Минского моторного завода начался монтаж современного европейского оборудования для проведения опытно-конструкторских работ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал предприятия.

Новый испытательный стенд с системой автоматизированного управления предназначен для проведения испытаний двигателей высоких экологических уровней, включая Евро-6 и Stage 5, и мощностью до 240 кВт. Оборудование позволит проводить испытания по определению технико-экономических и экологических показателей двигателей.

Испытательный бокс будет оснащен высокотехнологичными системами для создания нагрузки на двигатель и обеспечения его работы и специальным оборудованием для измерения выбросов вредных веществ в отработавших газах.

К доставке сложнейшего оборудования было подготовлено и капитально отремонтировано помещение, состоящее из двух соединенных боксов и вспомогательных отделений.

Новое оборудование состоит из большой номенклатуры комплектующих. Работы по его наладке продлятся несколько недель. Полноценное функционирование планируется уже к марту следующего года.

Сейчас монтажом занимаются те люди, которым предстоит работать на стендовых испытаниях высокотехнологичных моторов, чтобы понимать принципы работы изнутри. Уже установлены силовой шкаф и система кондиционирования воздуха, смонтированы пневмокомпрессор с ресивером и блоком подготовки сжатого воздуха с осушителем, необходимые для снабжения оборудования бокса сжатым воздухом.

Когда это сложнейшее оборудование смонтируют и будут проведены пуско-наладочные работы, представители компании-производителя обучат специалистов ММЗ всем тонкостям работы на новом испытательном стенде.

"С учетом всех значимых задач, стоящих перед Минским моторным заводом, и перспективных разработок мирового уровня качества установка оборудования такого высокого уровня и функционала - значительный шаг в модернизации и совершенствовании всего производства", - говорится в сообщении.-0-