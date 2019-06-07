На "Нафтане" рассматривают три варианта развития предприятия

7 июня, Новополоцк /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Нафтан" рассматривают несколько вариантов дальнейшего развития предприятия. О них Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложил сегодня генеральный директор "Нафтана" Александр Демидов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сегодня четко просчитываем и смотрим на три возможных дальнейших варианта: топливное развитие предприятия (фактически, это то же самое, что построено), топливно-нефтехимический и нефтехимический, мы к нему, наверное, больше склоняемся. Считаем, за этим будущее", - сказал Александр Демидов.

Во время посещения ОАО "Нафтан" главе государства подробно доложили о социально-экономическом развитии предприятия, реализации крупных инвестиционных проектов. Александр Лукашенко ознакомился с современными методами управления технологическими процессами производства и посетил операторскую установку первичной переработки нефти АТ-8, где в 2017 году была завершена масштабная реконструкция. Как доложили Президенту, данная установка уникальна по своей схеме переработки нефти. Ее аналогов нет не только в Беларуси, но и на всем постсоветском пространстве. Объект оборудован всеми необходимыми современными системами, позволяет получать высокое качество продукции, на нем обеспечен самый высокий уровень промбезопасности. С момента запуска после реконструкции установка работает безаварийно и безотказно.

Одним из сотрудников операторской является уроженец Пакистана Хан Насир Мухтар. Александр Лукашенко тепло с ним пообщался, спросил о семье, поинтересовался, как ему живется в Беларуси. "Полюбил (страну. - Прим. БЕЛТА), народ очень добрый. Если бы было плохо, я бы давно уехал. Мне тут хорошо", - сказал пакистанец. Он добавил, что на предприятии ему даже предоставили место для молитв, как того требует Ислам.

Глава государства проехал по территории предприятия, ознакомился с социальными объектами. Президенту доложили о реализации проекта по строительству комплекса замедленного коксования нефтяных остатков, что позволит увеличить глубину переработки нефтяного сырья до 90% и значительно повысит объем выхода светлых нефтепродуктов. Это один из крупнейших инвестиционных проектов, которые в настоящее время реализуются в белорусской нефтеперерабатывающей отрасли.

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