На Обольском керамическом заводе планируют внедрить новую технологию производства

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обольский керамический завод по госпрограмме инновационного развития Беларуси планирует освоить выпуск новых видов продукции с улучшенными потребительскими характеристиками. Об этом шла речь сегодня на встрече первого заместителя председателя Государственного комитета по науке и технологиям Андрея Косовского с руководством предприятия, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

"Согласно бизнес-плану, на заводе внедрят инновационную технологию производства керамических изделий с возможностью использования в качестве топлива природного газа и нефтяного кокса в соотношении 20% и 80% соответственно или с использованием 100% природного газа, а также возможностью добавления кокса (до 10%) непосредственно в кирпич. К слову, сжигание нефтяного кокса непосредственно в кирпиче позволит не только снизить потребление природного газа, но и улучшить термодинамические свойства кирпича", - рассказали в пресс-службе.

Ввести проект в эксплуатацию планируется осенью 2022 года. Его заказчиком является Витебский областной исполнительный комитет.

В целях мониторинга проектов госпрограммы инновационного развития Андрей Косовский посетил также СООО "Белвест", на котором выполняется проект по разработке и освоению инновационных технологий в производстве обуви. В частности, речь идет об операциях дефектовки кожтовара, раскроя, шершевания, намазки, наклейки с внедрением роботизированных программно-аппаратных комплексов. На предприятии уже закупили и смонтировали девять единиц оборудования роботизированной линии раскройного цеха, разработали систему мониторинга нагрузки питания раскройного ножа для получения оперативной и статистической информации и завершили работы по повышению скорости и качеству операции раскроя (время резки снижено с 12 до 5 секунд).-0-