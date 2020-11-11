На общем энергорынке ЕАЭС намерены использовать разницу в часовых поясах для снижения цены

11 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В условиях общего рынка электроэнергии Евразийского экономического союза планируется использовать разницу в часовых поясах государств - участников ЕАЭС для снижения стоимости электроэнергии. Об этом сообщила сегодня во время онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Комиссия работает над созданием общего рынка электроэнергии, - напомнила Ия Малкина. - Его запуск ожидается не позднее 1 января 2025 года. Уже заложены основы и принципы формирования, функционирования и развития этого рынка. Для этого в 2019 году главы государств ЕАЭС подписали международный договор и план мероприятий".

По ее словам, сейчас Департамент энергетики ЕЭК совместно с экспертами стран ЕАЭС готовит четыре проекта правил функционирования рынка, которые будут регулировать торговлю электроэнергией, ее межгосударственную передачу, распределение пропускной способности линий электропередачи и информационный обмен на рынке. "Эксперты ожидают, что страны получат существенный экономический эффект от работы рынка, - подчеркнула помощник председателя Коллегии ЕЭК. - Потребители смогут выбирать поставщиков с более выгодными условиями, крупные промышленные предприятия смогут отказаться от строительства собственной генерации, а для эффективных производителей электроэнергии расширяется рынок сбыта. В результате выиграют все".

"Если говорить об эффекте за счет разницы часовых поясов, то он достигается в результате создания так называемой централизованной торговли электроэнергией на сутки вперед, - отметила Ия Малкина. - Такой способ купли-продажи позволит снизить цены в пиковые часы за счет поставок из стран, где суточный пик электропотребления еще не наступил и стоимость электроэнергии ниже".

Она заметила, что страны ЕАЭС еще с советского времени сохранили электрические связи между своими энергосистемами. "Поэтому и сегодня страны еще до окончательного формирования общего рынка электроэнергии оказывают друг другу системные услуги, предоставляют аварийную взаимопомощь и обмениваются поставками электрической энергии", - добавила Ия Малкина.-0-