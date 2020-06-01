На первом блоке БелАЭС завершили вихретоковый контроль парогенераторов

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На первом энергоблоке Белорусской АЭС завершили процесс вихретокового контроля (ВТК) парогенераторов, сообщили БЕЛТА в группе внутренних и внешних коммуникаций АО "Атомэнергоремонт".

Этот технологический процесс входит в комплекс обязательных контрольных мероприятий на стадии подготовки энергоблоков к вводу в эксплуатацию. Цель проведения ВТК - подтвердить сохранность технических характеристик металла основного оборудования реакторного отделения после завершения горячей обкатки.

По словам руководителя представительства АО "Атомэнергоремонт" в Беларуси Андрея Залозного, вихретоковый контроль оборудования Белорусской АЭС проводился по уникальной методике с использованием высокоточных устройств и манипуляторов, изготовленных специалистами "Атомэнергоремонта" и не имеющих аналогов в России. Суть метода заключается в измерении скорости и глубины прохождения токов сквозь металл. Эти данные позволяют сделать выводы о состоянии материала, обнаружить полости, продольные и поперечные трещины даже минимальных размеров. "Простые и в то же время надежные манипуляторы дают возможность подвести измерительные приборы в любую точку для проведения замеров, а приборы для фиксации данных способны работать много часов при максимальных загрузках. Исследование проводится с максимальной точностью, достоверность обнаружения дефектов металла приближается к 100%", - сообщили представители компании.

От своевременности проведения ВТК зависел не только график выполнения смежных пусконаладочных работ, но и сроки проведения ревизии основного оборудования реакторной установки. "Согласованность действий, оперативность и высочайший профессионализм, проявленные при выполнении работ всеми участниками процесса с российской и белорусской стороны, позволили завершить этот производственный этап в запланированные сроки без потери качества", - отметил вице-президент АО ИК "АСЭ" Олег Шперле.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго - в 2021-м.-0-