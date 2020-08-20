На первом энергоблоке БелАЭС загружено ядерное топливо - Госатомнадзор

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На первом энергоблоке Белорусской АЭС загружено ядерное топливо, операции физического пуска продолжаются, сообщил сегодня журналистам начальник управления регулирования ядерной безопасности Госатомнадзора Виген Марухян, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня загружены 163 кассеты в реакторную установку. Но при этом есть еще определенные процедуры в части уплотнения, они происходят не за один час или день, - отметил Виген Марухян. - Вторая фаза (физического пуска. - Прим. БЕЛТА) планируется по мере того, как эксплуатирующая организация - Белорусская АЭС - пришлет нам уведомление, что готова к началу этой фазы, то есть к гидравлическим испытаниям".

Представитель Госатомнадзора пояснил, что первая фаза физпуска - это загрузка ядерного топлива, вторая - "холодные" испытания, то есть при температуре реакторной установки до 130 градусов проводятся гидравлические испытания, третья фаза - "горячие" испытания с поднятием температуры выше 130 градусов.

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