На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока

7 августа, Островецкий район /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской АЭС сегодня началась загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока, передает корреспондент БЕЛТА.
В активную зону реактора загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом. Загрузка топлива продолжается.
Каждая сборка состоит из 312 тепловыделяющих элементов диаметром 9 мм и высотой около 4 м. Вес топлива в одной тепловыделяющей сборке - 571 кг.
Всего в реактор будет загружено 163 тепловыделяющие сборки с последующим проведением необходимых испытаний.
Энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны планируется в четвертом квартале 2020 года.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация "Росатом". Энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели. Станция соответствует требованиям безопасности МАГАТЭ. Развивая ядерную энергетику, Беларусь использует инструменты и механизмы сотрудничества, предлагаемые международными организациями, взаимодействует с Еврокомиссией.
Ввод БелАЭС в эксплуатацию позволит обеспечить около трети внутренних потребностей страны в электроэнергии, замещать 4,5 млрд куб.м природного газа в год, ежегодно уменьшать выбросы парниковых газов более чем на 7 млн т. Проект откроет новые возможности для широкого внедрения передовых технологий в энергетике, промышленности, науке, медицине, образовании, станет стимулом для развития электротранспорта.-0-