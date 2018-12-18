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На Петриковком ГОК вскрыт промышленный горизонт по добыче руды

Экономика 18.12.2018 | 19:55

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На строительстве Петриковского горно-обогатительного комбината в Гомельской области сегодня вскрыт промышленный калийный горизонт забоем скипового ствола (по которому осуществляется подъем полезного ископаемого на поверхность, а также спуск-подъем рабочего оборудования) на отметке 713,7 м, сообщил БЕЛТА в ОАО "Беларуськалий".

В геологическом разрезе Петриковского месторождения данный горизонт является четвертым по счету от поверхности соленосной толщи и обозначается как 4-П. Он распространен на всей площади месторождения и прослеживается до глубины 1,4 км. Сегодня это самый глубокий горизонт, предусмотренный для разработки на рудниках ОАО "Беларуськалий". Как пояснил директор дирекции строящегося Петриковского ГОК Дмитрий Трухан, вскрытие промышленного горизонта - важная веха в истории строительства комбината, которая дает начало добыче полезного ископаемого. В дальнейшем руда будет обогащаться, перерабатываться, а полученные удобрения окажутся как на белорусских полях, так и будут экспортированы.

Продуктивная часть калийного горизонта 4-П имеет среднюю мощность 3,39 м с содержанием хлорида калия до 30% и является основным объектом эксплуатации для горного комплекса Петриковского ГОК. Запасы калийных солей горизонта обеспечивают стабильную работу рудника с производительностью до 8 млн т сильвинитовой руды в год на протяжении более 120 лет.

Скиповой ствол строился специальным способом: массив горных пород на участке залегания водоносных горизонтов замораживался вокруг ствола. Замораживание на глубину 265 м было запущено в марте 2016 года. После подготовки технологического отхода и смыкания ледопородного ограждения в декабре 2016 года начато строительство основной части ствола диаметром 10 м в проходке. Она выполняется с возведением передовой бетонной крепи, установкой тюбинговой колонны и последующим ее тампонажем цементными растворами. Надежную гидроизоляцию ствола обеспечивает тюбинговая колонна общей высотой 516 м.

На проходку скипового ствола до вскрытия продуктивного горизонта затрачено Br72 млн. Проектная глубина ствола составляет 808,4 м.

Инвестиционный проект по промышленной разработке Петриковского месторождения калийных солей со строительством и вводом в эксплуатацию в Гомельской области горно-обогатительного комплекса мощностью не менее 1,5 млн т хлорида калия в год и его последующей эксплуатации реализуется ОАО "Беларуськалий" с 2014 года. Первая очередь Петриковского ГОК будет введена в эксплуатацию в 2020 года.-0-

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