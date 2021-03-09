На установку новой линии сортировки пиломатериалов ООО "КимаБел" направят 3 млн евро

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 9 марта 2021
Минск Переменная облачность -5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:26 Пять новых лабораторий откроют в ГрГУ им. Янки Купалы за счет займа МБРР Регионы
19:14 Героизация военных преступников недопустима и чрезвычайно опасна - Данилович Общество
19:08 МИД Беларуси предложил польскому консулу покинуть страну в связи с грубым нарушением Венской конвенции Политика
18:52 В проект Кодекса об образовании заложены подходы к регулированию дистанционного обучения - Любецкая Общество
18:45 Началась подача газа по кольцевому газопроводу от МКАД до деревни Королев Стан Регионы
18:38 Беларуси передана книга Симеона Полоцкого "Жезл правления" 1667 года издания Общество
18:30 В Гродно при пожаре в квартире погиб мужчина Происшествия
18:24 Руководители госорганов в марте проведут приемы граждан в регионах Общество
18:19 Автомобильное топливо в Беларуси с 10 марта дорожает на 1 копейку Экономика
18:13 НОК Беларуси: мы с уважением относимся к любым решениям Международного олимпийского комитета Спорт
17:57 Дрожжа: нужно принимать нестандартные решения для привлечения новых кадров в лесную отрасль Экономика
17:56 В Бресте 10 марта начнут вакцинировать от коронавируса работников образования и соцзащиты Регионы
17:56 РЕПОРТАЖ: Белорус 35 лет прожил в Сибири и вернулся в родительский дом в Полоцком районе Регионы
17:52 Импортозамещающие пружины для легковых машин планируют выпускать в Витебске Регионы
17:45 На установку новой линии сортировки пиломатериалов ООО "КимаБел" направят 3 млн евро Экономика
17:38 Финал "Золотой шайбы" в младшей возрастной группе дивизиона А пройдет в Бобруйске Спорт
17:28 Белтелерадиокомпания определилась с заявкой от Беларуси на песенный конкурс "Евровидение-2021" Культура
17:24 В Беларуси обсудят тренды развития электротранспорта Экономика
17:16 Белорусские борцы назвали состав на квалификацию к Играм в Токио Спорт
17:12 МЧС утвердило правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, подъемников и эскалаторов Общество
16:57 Первый энергоблок БелАЭС будет планово отключен от сети 10 марта Экономика
16:49 Задержанные за убийство витебчанина признались, где закопали тело Происшествия
16:48 Россия и Китай подписали меморандум о создании станции на Луне В мире
16:45 Экспорт белорусского продовольствия в Узбекистан в 2020 году вырос более чем в два раза Экономика
16:40 ЕЭК обновила стандарты к техрегламенту "О безопасности машин и оборудования" Экономика
16:38 В ОДКБ может появиться спецпредставитель по вопросам миротворчества Политика
16:31 В Шумилино от удара током погиб мужчина Происшествия
16:26 МТЗ принял участие в "Тракторном биатлоне" в Удмуртии Общество
16:21 Определены лучшие руководители, конструкторы и научные разработчики Витебской области за 2020 год Регионы
16:05 Задержан участник-радикал дворового чата Происшествия
Все новости
Все новости
Экономика
09 марта 2021, 17:45

На установку новой линии сортировки пиломатериалов ООО "КимаБел" направят 3 млн евро

9 марта, Полоцкий район /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Модернизация деревоперерабатывающего предприятия в Полоцком районе продолжится установкой линии сортировки пиломатериалов, на приобретение которой по инвестпроекту будет выделено 3 млн евро. Об этом во время посещения предприятия главой области Николаем Шерстневым рассказал директор ООО "КимаБел" Вадим Васенков, передает БЕЛТА.

Сейчас на предприятии завершается очередной этап модернизации. В прошлом году заработал лесопильный комплекс производительностью 750 тыс. куб.м в год и новый сушильный комплекс. "Оборудование финского, шведского, австрийского, канадского, немецкого, эстонского и латвийского производства закупили за кредитные и частично собственные средства предприятия. Работаем преимущественно с сосной: этот вид древесины пользуется особым спросом. Поставляем 99% продукции за рубеж - в страны Европы, Азии и Северной Америки. Сырье закупаем по всей республике. Новый инвестпроект, который начнем реализовывать в этом году, позволит увеличить глубину переработки и более рационально использовать круглые лесоматериалы, получая при этом максимальный выход продукции. Планируем установить новую линию сортировки, ее ориентировочная стоимость составит 3 млн евро", - рассказал директор предприятия.

Благодаря вводу нового лесопильного комплекса создано 14 рабочих мест. "Модернизация позволила не только сохранить прежний штат работников, но и увеличить его. Новые рабочие места появились на сушильном комплексе и в котельной, которая обслуживает сушилку. В качестве топлива для котельной используем кору - побочный продукт при переработке древесины. Частично кору реализуем. Равно как и щепу, которую приобретают целлюлозные предприятия в Дании, Швеции, а опилки идут в страны Балтии - на заводы по производству топливных пеллет. Таким образом, наше производство полностью безотходное", - отметил Вадим Васенков.

Всего в штате предприятия около 250 сотрудников, подавляющее большинство из них трудится в деревоперерабатывающем цеху. Работа идет в три смены, в ближайшее время планируется запуск четвертой. Лесопильный комплекс не останавливается ни днем ни ночью. И хотя весь процесс переработки древесины здесь автоматизирован, люди в цеху тоже нужны. Это и технологи, которые задают программу для компьютера, и операторы, следящие за бесперебойной работой, и сортировщики, и укладчики.

На высокотехнологичной линии переработки древесины в ход идут бревна даже с дефектами. Прежде всего бревно проходит через сканнер, определяющий, как экономически выгоднее распилить его на доски с наименьшими потерями, и затем идет дальше на линию. Специальные захваты вращают бревно так, чтобы пилы отпилили доску нужного размера. В сутки на такой линии переработку проходит около 2 тыс. куб.м древесины. Затем доски отправляют в сушилку.

В сушильном комплексе происходит уменьшение влажности доски при необходимости до 8%: такая продукция уже используется предприятиями домостроения, производителями мебели. "При правильном хранении влажность доски не увеличивается. Сушка в камере позволяет сделать доску намного крепче и предотвращает ее повторное отсыревание. Наш первый комплекс из 8 сушильных камер вмещает 1,6 тыс. куб.м. доски. Время на сушку досок нужно разное, все зависит от размера материала", - подчеркнул руководитель предприятия. Он добавил, что среди заказчиков "КимаБел" есть белорусские мебельные предприятия. Доска полоцких деревопереработчиков также используется в качестве стройматериала. На производство досок приходится 54% объема всей продукции, 29% составляет щепа, 15% - опилки.

Николай Шерстнев отметил, что подобное производство имеет все шансы выйти на хорошие показатели за короткий срок. "У такого предприятия, которое практически всю свою продукцию поставляет за рубеж, нет никаких сдерживающих моментов для развития. Даже если взять валютный кредит, то рисков почти нет: работа с иностранным покупателем дает гарантию поступления валюты. Потому все намеченные планы можно реализовать быстро и с пользой как для предприятия, так и его работников", - выразил свое мнение председатель облисполкома после ознакомления с производственными возможностями.-0-

Фото Александра Хитрова

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
модернизация
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Автомобильное топливо в Беларуси с 10 марта дорожает на 1 копейку
Виталий Дрожжа. Фото из архива Дрожжа: нужно принимать нестандартные решения для привлечения новых кадров в лесную отрасль
Фото из архива В Беларуси обсудят тренды развития электротранспорта
Фото из архива Первый энергоблок БелАЭС будет планово отключен от сети 10 марта
Фото пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Экспорт белорусского продовольствия в Узбекистан в 2020 году вырос более чем в два раза
Фото из архива ЕЭК обновила стандарты к техрегламенту "О безопасности машин и оборудования"
Главное
Александр Лукашенко и Виктор Шейман Лукашенко поставил задачу по развитию новых направлений работы в структуре Управления делами Президента
Лукашенко принял с докладом председателя КГБ Тертеля
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1073 пациента с COVID-19, выписаны 852
Второй этап комплексной проверки войск начался в ВС Беларуси
Топ-новости
Международное правоохранительное сотрудничество должно быть вне политики - Кубраков
КГБ фиксирует беспрецедентное давление на Беларусь и планы по дестабилизации ситуации в стране
МИД Беларуси предложил польскому консулу покинуть страну в связи с грубым нарушением Венской конвенции
ОАО "Красносельскстройматериалы" в 2020 году увеличило объем производства на 115% по сравнению с 2019-м
Руководители госорганов в марте проведут приемы граждан в регионах
В Беларуси к выходным станет теплее
Дрожжа: нужно принимать нестандартные решения для привлечения новых кадров в лесную отрасль
Первый энергоблок БелАЭС будет планово отключен от сети 10 марта
Новые зоны отдыха появятся летом в еще необустроенных уголках Минска
Автомобильное топливо в Беларуси с 10 марта дорожает на 1 копейку
Масленица пришла! Веселый и сытный народный праздник на архивных фотографиях БЕЛТА
Беларуси передана книга Симеона Полоцкого "Жезл правления" 1667 года издания
В ОДКБ может появиться спецпредставитель по вопросам миротворчества
В проект Кодекса об образовании заложены подходы к регулированию дистанционного обучения - Любецкая
МЧС утвердило правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, подъемников и эскалаторов
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.