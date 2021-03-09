На установку новой линии сортировки пиломатериалов ООО "КимаБел" направят 3 млн евро

9 марта, Полоцкий район /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Модернизация деревоперерабатывающего предприятия в Полоцком районе продолжится установкой линии сортировки пиломатериалов, на приобретение которой по инвестпроекту будет выделено 3 млн евро. Об этом во время посещения предприятия главой области Николаем Шерстневым рассказал директор ООО "КимаБел" Вадим Васенков, передает БЕЛТА.

Сейчас на предприятии завершается очередной этап модернизации. В прошлом году заработал лесопильный комплекс производительностью 750 тыс. куб.м в год и новый сушильный комплекс. "Оборудование финского, шведского, австрийского, канадского, немецкого, эстонского и латвийского производства закупили за кредитные и частично собственные средства предприятия. Работаем преимущественно с сосной: этот вид древесины пользуется особым спросом. Поставляем 99% продукции за рубеж - в страны Европы, Азии и Северной Америки. Сырье закупаем по всей республике. Новый инвестпроект, который начнем реализовывать в этом году, позволит увеличить глубину переработки и более рационально использовать круглые лесоматериалы, получая при этом максимальный выход продукции. Планируем установить новую линию сортировки, ее ориентировочная стоимость составит 3 млн евро", - рассказал директор предприятия.

Благодаря вводу нового лесопильного комплекса создано 14 рабочих мест. "Модернизация позволила не только сохранить прежний штат работников, но и увеличить его. Новые рабочие места появились на сушильном комплексе и в котельной, которая обслуживает сушилку. В качестве топлива для котельной используем кору - побочный продукт при переработке древесины. Частично кору реализуем. Равно как и щепу, которую приобретают целлюлозные предприятия в Дании, Швеции, а опилки идут в страны Балтии - на заводы по производству топливных пеллет. Таким образом, наше производство полностью безотходное", - отметил Вадим Васенков.

Всего в штате предприятия около 250 сотрудников, подавляющее большинство из них трудится в деревоперерабатывающем цеху. Работа идет в три смены, в ближайшее время планируется запуск четвертой. Лесопильный комплекс не останавливается ни днем ни ночью. И хотя весь процесс переработки древесины здесь автоматизирован, люди в цеху тоже нужны. Это и технологи, которые задают программу для компьютера, и операторы, следящие за бесперебойной работой, и сортировщики, и укладчики.

На высокотехнологичной линии переработки древесины в ход идут бревна даже с дефектами. Прежде всего бревно проходит через сканнер, определяющий, как экономически выгоднее распилить его на доски с наименьшими потерями, и затем идет дальше на линию. Специальные захваты вращают бревно так, чтобы пилы отпилили доску нужного размера. В сутки на такой линии переработку проходит около 2 тыс. куб.м древесины. Затем доски отправляют в сушилку.

В сушильном комплексе происходит уменьшение влажности доски при необходимости до 8%: такая продукция уже используется предприятиями домостроения, производителями мебели. "При правильном хранении влажность доски не увеличивается. Сушка в камере позволяет сделать доску намного крепче и предотвращает ее повторное отсыревание. Наш первый комплекс из 8 сушильных камер вмещает 1,6 тыс. куб.м. доски. Время на сушку досок нужно разное, все зависит от размера материала", - подчеркнул руководитель предприятия. Он добавил, что среди заказчиков "КимаБел" есть белорусские мебельные предприятия. Доска полоцких деревопереработчиков также используется в качестве стройматериала. На производство досок приходится 54% объема всей продукции, 29% составляет щепа, 15% - опилки.

Николай Шерстнев отметил, что подобное производство имеет все шансы выйти на хорошие показатели за короткий срок. "У такого предприятия, которое практически всю свою продукцию поставляет за рубеж, нет никаких сдерживающих моментов для развития. Даже если взять валютный кредит, то рисков почти нет: работа с иностранным покупателем дает гарантию поступления валюты. Потому все намеченные планы можно реализовать быстро и с пользой как для предприятия, так и его работников", - выразил свое мнение председатель облисполкома после ознакомления с производственными возможностями.-0-

Фото Александра Хитрова