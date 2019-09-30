На выставке в Дубае экспозиция Беларуси привлекла огромный интерес

В международном торговом центре Дубая завершилась международная выставка Cityscape Global - 2019 – одно из крупнейших выставочных мероприятий в сфере архитектуры, строительства и инвестиций. Беларусь впервые была широко представлена на этом престижном форуме и вызвала огромный интерес у гостей и участников выставки. Потенциал сотрудничества с нашей страной в Объединенных Арабских Эмиратах представлял крупнейший белорусский застройщик компания Dana Holdings.

Делегация Dana Holdings на крупнейшей международной выставке Cityscape Global – 2019 в Дубае

Беларусь впервые была широко представлена на этом престижном форуме и вызвала огромный интерес у гостей и участников выставки

Стенд компании на выставке Cityscape Global – 2019 прежде всего был посвящен инвестиционной и туристической привлекательности Республики Беларусь как государства с развивающейся экономикой, которое делает упор на IT-сферу, инновационные технологии и открытость к сотрудничеству по различным направлениям. Dana Holdings также представила на форуме в Дубае проекты, которые реализуются холдингом в Республике Беларусь. Важной частью экспозиции стал многофункциональный комплекс "Минск – Мир" , в составе которого будет возведен Международный финансовый центр Minsk World.

Минский Международный финансовый центр в многофункциональном комплексе "Минск – Мир"

Как рассказала заместитель директора компании "Дана Астра" по вопросам международного сотрудничества Татьяна Зеленкевич, экспозиция Беларуси оказалась очень популярной у гостей и участников выставки, причем не только у представителей Объединенных Арабских Эмиратов, но самых разных стран мира. И прежде всего деловые круги интересуются инвестиционными возможностями, которые открываются перед ними в нашей стране.

Заместитель директора компании "Дана Астра" по вопросам международного сотрудничества Татьяна Зеленкевич

– Инвесторы из разных стран интересуются экономикой нашей страны. Беларусь имеет выгодное географическое положение и привлекательные условия для инвестирования. У нас установлен безвизовый режим с 74 странами, подписано 70 соглашений об избежании двойного налогообложения, у нас есть развитое машино- и автомобилестроение, свободные экономические зоны, в том числе такой успешный проект как Парк высоких технологий. И все это создает благоприятные условия для ведения бизнеса в нашей стране, открытой для сотрудничества, – отметила заместитель директора компании "Дана Астра".

По словам Татьяны Зеленкевич, представители компании были впечатлены интересом, которым пользовалась Беларусь на выставке Cityscape Global, но не удивлены.

– Дубай – один из главных мировых финансовых и инвестиционных центров, и именно здесь сосредоточены интересы крупного международного бизнеса. Выставочный форум в международном торговом центре Дубая посещают тысячи инвесторов из самых разных стран мира, которые именно здесь находят проекты для успешного вложения средств. Поэтому Беларусь, которая была впервые представлена на этой престижной площадке, вызвала самое пристальное их внимание, – рассказала представитель компании.

Стенд Dana Holdings посещали представители правительства Дубая, коммерческих и финансовых кругов ОАЭ, бизнесмены многих других стран, и их интерес не ограничивался лишь инвестиционной привлекательностью страны. Много вопросов задавалось о возможностях торгово-экономического сотрудничества с белорусскими компаниями, поиску контактов с потенциальными партнерами в Беларуси. Представители Dana Holdings передавали контакты и ссылки на английские версии сайтов Парка высоких технологий, индустриального парка "Великий камень", наших ведущих предприятий.

Экспозиция Dana Holdings пользовалась большой популярностью на международном форуме – был проведен ряд переговоров с заинтересованными лицами

Особый интерес вызвали туристические возможности нашей страны, которая обладает для этого соответствующей инфраструктурой.

– Как правило, в летнее время, а это самый жаркий период в регионе Залива, жители Эмиратов уезжают на отдых в другие страны, и наш климат отлично подходит для них в этом плане. Но и зимний отдых в Беларуси имеет здесь большие шансы на успех – мороз и снег являются настоящей экзотикой для резидентов ОАЭ, и этот потенциал также может быть использован белорусским бизнесом, – отметила Татьяна Зеленкевич.

Прямой импульс для налаживания эффективного сотрудничества между нашими странами придал недавний визит в Беларусь Наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заид аль-Нахайяна. Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах Андрей Лученок, который посетил стенд Dana Holdings на выставке Cityscape Global – 2019, этот визит стал сигналом для делового сообщества Эмиратов на работу с Беларусью. Наша страна заинтересована в развитии как торгово-экономических отношений, так и в притоке инвестиций из столь важного мирового финансового центра, каким является Дубай. Как отметил Посол, Dana Holdings стала первой белорусской компанией, представившей нашу страну на форуме в Дубае, и участие в выставке поможет привлечь инвесторов и заявить о себе как о стране, удобной для ведения бизнеса.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах Андрей Лученок

– Я полагаю, что это самая правильная площадка для поиска тех людей, которым интересно вложение в Беларусь. Здесь можно и нужно заявить о Беларуси, как о стране, которая интересна для бизнеса, которая является безопасным местом для капитала, с понятными правилами работы, с безопасной средой, – сказал Андрей Лученок.

В огромной степени этому будет способствовать создание в Минске Международного финансового центра Minsk World в сотрудничестве с Международным финансовым центром Дубая. МФЦ Minsk World будет ориентирован на использование IT-инструментов в финансовой и инвестиционной сферах и призван занять лидирующие позиции в регионе Центральной и Восточной Европы. Его возведение уже началось компанией Dana Holdings в многофункциональном комплексе "Минск Мир" в белорусской столице. К слову, этот проект на выставке в Дубае получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы 2018 года.

Издатель журнала EuropaProperty Guides Крэйг Смит вручил вице-президенту компании Dana Holdings Бояну Каричу награду EuropaProperty за успешную реализацию проекта: "Минск – Мир" в 2018 году признан самым масштабным многофункциональным комплексом в Европе!

Выставка Cityscape Global завершена, и пришло время подвести ее первые итоги. По оценке заместителя директора компании "Дана Астра" по вопросам международного сотрудничества Татьяны Зеленкевич, успех первого белорусского участия в этом форуме позволяет уже сегодня составлять планы на продолжение этой работы в следующем году.

Председатель Совета директоров компании "Дана Холдингз" Вибор Мулич

– Главное впечатление от участия в выставке в Дубая – это то, насколько успешно нашей компании удалось представить Беларусь. Поэтому в следующем году мы увеличим площадь экспозиции, сделаем стенд Dana Holdings еще заметнее и привлекательнее. И приглашаем участвовать с нами в выставке в Дубае и другие белорусские компании различных сфер деятельности, чтобы в полной мере представить на этой важнейшей площадке возможности Беларуси как страны, благоприятной для ведения бизнеса, – подчеркнул председатель Совета директоров компании "Дана Холдингз" Вибор Мулич.