Набсовет Беларусбанка возглавил Дмитрий Крутой

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдательный совет ОАО "АСБ Беларусбанк" возглавил заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка по итогам внеочередного общего собрания акционеров.

Заместителями председателя набсовета стали замминистра экономики Дмитрий Ярошевич и замминистра финансов Владислав Татаринович.

В соответствии с действующей системой корпоративного управления сформированы составы пяти комитетов при наблюдательном совете, возглавляемых независимыми директорами и членами набсовета.

Набсовет заслушал информацию об итогах работы банка и реализации стратегии развития, о мерах по развитию цифрового банкинга и IT-систем банка за январь - июнь 2020 года, а также о разработке стратегии развития банка на 2021-2023 годы.

ОАО "АСБ Беларусбанк" - крупнейшее финансово-кредитное учреждение Беларуси. Занимает лидирующие позиции в банковской системе по таким показателям, как уровень собственного капитала, активов, кредитов, депозитов. На 1 июля в системе банка были один филиал - областное управление, пять областных управлений, пять филиалов, 116 центров банковских услуг, 1137 отделений, 103 обменных пункта.-0-