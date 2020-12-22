Начата опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС - Минэнерго

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Началась опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока Белорусской АЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.
"Результаты испытаний на данном этапе должны подтвердить проектные показатели надежности и безопасности всех систем и оборудования. После достижения каждого уровня мощности реакторной установки (75-90-100%) испытания будут осуществляться со сбросами нагрузки. В рамках программы предусмотрены и плановые остановки энергоблока", - сообщили в пресс-службе.
Сегодня на первом энергоблоке приступили к испытаниям оборудования на уровне мощности реакторной установки 75% от номинальной.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области.-0-