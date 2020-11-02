"Нафтан" направил своих специалистов на "Гродно Азот"

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" (Новополоцк) направил своих специалистов в ОАО "Гродно Азот" для помощи в обеспечении непрерывного технологического процесса. Об этом заявил в своем обращении к работникам "Гродно Азота" генеральный директор "Нафтана" Андрей Сойко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белнефтехима".

"Мы заверяем, что коллектив ОАО "Нафтан" всегда готов подставить плечо и поддержать работников ОАО "Гродно Азот" в любых ситуациях. Сегодня мы направили своих специалистов к вам для оказания помощи в обеспечении непрерывного технологического процесса и недопущения остановки производства в том числе и по причине сложной эпидемиологической ситуации", - проинформировал Андрей Сойко.

"Мы уверены, что планы отдельных провокаторов и экстремистов на то, что ОАО "Гродно Азот" остановится, и рабочие останутся без зарплаты, не будут реализованы. Никому не удастся методами шантажа и запугивания разрушить производство и солидарность рабочих. Завтра, если потребуется, вы поможете нам", - заявил гендиректор "Нафтана".

Он обратил внимание, что "Нафтан" и "Гродно Азот" обеспечивают работой тысячи людей, являются градообразующими и вносят основной вклад в поступление доходов от налогов в бюджеты своих регионов.

"Нафтан" поставляет на ваше предприятие бензол и серную кислоту, а аммиак с ОАО "Гродно Азот" нужен на наших установках. Мы входим в единый нефтехимический комплекс Республики Беларусь. От нашей слаженной работы зависит благосостояние жителей нашей страны, наших городов", - сказал Андрей Сойко.

Ранее генеральный директор "Гродно Азота" Игорь Бобырь сообщил, что сотрудники, препятствующие работе предприятия, будут отстранены от выполнения обязанностей. Он также проинформировал, что на "Гродно Азот" будут направлены рабочие с других заводов, первая группа - 40 человек из Гомеля, Могилева и Новополоцка.-0-