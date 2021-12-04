"Находиться в серой зоне невозможно". Крутой рассказал, что ждет микробизнес и ИП-шников

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель главы Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой рассказал, какие изменения ждут микробизнес и индивидуальных предпринимателей. Соответствующие заявления он сделал в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой, сообщает БЕЛТА.

"Малый бизнес, микробизнес занимает очень существенную долю в нашей экономике. Если мы говорим о микробизнесе, это почти 800 тыс. человек - 20% занятых в нашей экономике. Определенные мысли, идеи по трансформации этого сектора, конечно, есть. И соответствующие поручение Президентом даны", - сказал Дмитрий Крутой.

Он обратил внимание на несколько аспектов. Во-первых - простота и эффективность регулирования. "Те категории микробизнеса, которые у нас сегодня существуют, они должны быть переформатированы в следующем году. Следующий год – пилотный для обкатки всей этой системы", - сказал замглавы Администрации.

Он пояснил, что на сегодняшний день существует целый ряд категорий: 96 тыс. микропредприятий, 270 тыс. индивидуальных предпринимателей, 40 тыс. ремесленников, примерно 45 тыс. самозанятых. Кроме того, отдельно регулируется еще деятельность агроусадеб. "Конечно, для нашей страны уже определенная путаница в этом существует. Нужны изменения, более простая система", - уверен Дмитрий Крутой.

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