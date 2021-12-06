Наибольший рост промпроизводства среди стран ЕАЭС в январе-октябре наблюдался в Беларуси

6 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Беларуси наблюдается наибольший рост промышленного производства среди всех стран Евразийского экономического союза. Об этом свидетельствуют данные Евразийской экономической комиссии, сообщает БЕЛТА.

В целом промышленное производство в ЕАЭС в январе - октябре этого года увеличилось на 4,9% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. "Увеличение производства наблюдалось во всех государствах-членах: в Беларуси - на 7%, России - на 5%, Казахстане - почти на 3%, Армении - на 1%, Кыргызстане - на 0,2%", - рассказали в ЕЭК.

Объем производства обрабатывающей промышленности в ЕАЭС за 10 месяцев текущего года увеличился на 5,3%. В наибольшей степени производство увеличилось в сфере водоснабжения, канализационных систем, контроля над сбором и распределением отходов - на 16,7%.-0-