НАИП подписало меморандум о сотрудничестве с корейскими партнерами

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Национальном агентстве инвестиций и приватизации прошла встреча руководства НАИП с партнерами из Корейского агентства по содействию торговле и инвестициям (KOTRA). На встрече был подписан меморандум о сотрудничестве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НАИП.

Согласно документу, стороны планируют оказывать друг другу содействие в организации встреч и обмене делегациями деловых кругов, установлении прямых контактов между компаниями, зарегистрированными и осуществляющими свою деятельность в Беларуси и Республике Корея, а также в организации и участии в международных и специализированных выставках и ярмарках на территории обоих государств.

Как сообщил генеральный директор минского офиса KOTRA Ким Донгме, помимо налаживания торговых отношений и продвижения корейских товаров на иностранные рынки KOTRA содействует привлечению иностранных инвестиций в Республику Корея и способствует вовлечению корейского бизнес-сообщества в инвестирование на зарубежных рынках. "К сожалению, многие корейские компании все еще плохо осведомлены о Беларуси и о ее инвестиционной среде. В дальнейшем нам хотелось бы получать информацию о перспективных инвестиционных проектах в вашей стране, чтобы повысить осведомленность о стране среди корейских компаний и расширить возможности экономического сотрудничества с ней", - сказал он, отметив, что в последние годы Беларусь активно налаживает сотрудничество со странами азиатского региона.

Ким Донгме выразил надежду, что заключение меморандума между агентствами станет началом нового, более тесного этапа развития двусторонних отношений и будет способствовать дальнейшему качественному расширению и совершенствованию торгового, инвестиционного и экономического сотрудничества между Республикой Корея и Беларусью.

"Мы будем рады принять в Беларуси делегацию деловых кругов Республики Корея, представители которых хотят выходить на новые рынки и расширять свой бизнес. В будущем мы могли бы совместно организовывать подобные бизнес-миссии для полноценного обмена живыми контактами", - сказал директор НАИП Дмитрий Красовский.

В своем выступлении он отметил, что агентство уже имеет опыт успешного взаимодействия с корейскими партнерами. "В марте 2021 года НАИП и KOTRA провели важное мероприятие - организовали вебинар для более 40 представителей крупных корейских компаний фармацевтической отрасли. Мы уверены, что благодаря подписанию меморандума о сотрудничестве наше взаимодействие не просто продолжится, а выйдет на новый уровень", - констатировал Дмитрий Красовский.

По его словам, НАИП при поддержке независимых консультантов отбирает наиболее привлекательные для зарубежного бизнеса инвестиционные проекты. "Будем благодарны, если KOTRA поучаствует в их продвижении и познакомит с ними корейский бизнес, - подчеркнул директор агентства.

В ближайшее время стороны планируют обменяться планами на 2022 год, чтобы наметить совместные мероприятия.

Корейское агентство по содействию торговле и инвестициям (KOTRA) - государственная некоммерческая организация, созданная корейским правительством в 1962 году для содействия развитию деловых связей Республики Корея по всему миру. На сегодня открыто 127 офисов в 84 странах мира. Для углубления экономического сотрудничества между Республикой Корея и Беларусью в 2014 году был открыт минский офис KOTRA.

Национальное агентство инвестиций и приватизации - государственное учреждение, ключевым направлением работы которого является содействие иностранным предпринимателям в реализации инвестиционных проектов и ведении бизнеса в Беларуси. Организация имеет около 50 зарубежных партнеров, а также является членом Всемирной ассоциации агентств по поощрению инвестиций (WAIPA).-0-