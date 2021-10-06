НАН: из-за глобального потепления озимые культуры имеют преимущества по сравнению с яровыми

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за глобального потепления озимые культуры имеют преимущества по сравнению с яровыми. Такое мнение газете "Беларусь сегодня" высказал первый заместитель генерального директора Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по земледелию Эрома Урбан.

"Почему сейчас сев озимых зерновых культур приобретает особую значимость? Долгое время озимые и яровые в нашей стране высевались примерно поровну. Но в последние годы из-за глобального потепления все чаще стали проявляться засухи. В связи с этим Минсельхозпродом совместно с Национальной академией наук разработана Стратегия адаптации сельского хозяйства к изменению климата. В ней среди прочих направлений указано и на необходимость увеличения площадей под озимые зерновые", - отметил эксперт.

По его словам, эти культуры имеют преимущества по сравнению с яровыми. "Посеянные в оптимальные сроки озимые при внесении необходимого количества калийных и фосфорных удобрений набирают хороший потенциал и легче переносят весенний и летний недостаток влаги, а также повышенные температуры. В результате дают урожай значительно больший, чем яровые. Одновременно рекомендуем шире использовать засухоустойчивые культуры: озимую диплоидную рожь, просо, чумизу, донник, лядвенец, эспарцет, озимую сурепицу, сорго-суданковые гибриды и другие, - подчеркнул Эрома Урбан. - Ученые также заняты созданием новых сортов. Для селекции используется генофонд сельскохозяйственных культур из других регионов, в частности России, где более остро, чем в Беларуси, ощущаются дефицит влаги и действие высоких температур в процессе вегетации. Селекционеры используют его в работе, скрещивая с белорусскими сортами, для того чтобы создать свои, выносливые к высоким температурам и дефициту влаги".

Специалист считает, что решить проблемы, связанные с потеплением, помогает также выращивание кукурузы на зерно. "Если в 1995 году на эти цели высевали две тысячи гектаров, то в этом 241 тысячу. В последнее время зерно кукурузы получают даже в Витебской области, а общий объем по стране превысил миллион тонн в год в амбарном весе. Изменения климата привели и к увеличению площадей таких некогда почти не встречавшихся в Беларуси культур, как арбузы, дыни, абрикосы, персики, виноград, не только для себя, но и в полупромышленных и даже промышленных масштабах. Теперь ставится задача еще больше нарастить их производство", - подытожил первый заместитель генерального директора НПЦ НАН по земледелию. -0-