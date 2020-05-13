Нацбанк Беларуси не пересматривал оценку по уровню ЗВР на конец 2020 года

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси не пересматривал оценку по уровню золотовалютных резервов на конец 2020 года в связи с экономической ситуацией в мире, сообщил сегодня на брифинге председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши оценки по золотовалютным резервам на конец года не меняем, они установлены в основных направлениях денежно-кредитной политики", - отметил Павел Каллаур.

Ранее Нацбанк заявлял, что смотрит на ситуацию "более оптимистично". Сейчас, по словам Павла Каллаура, оценка по ЗВР находится "между оптимизмом и прогнозным параметром".

Как сообщалось, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.

На 1 мая уровень ЗВР составил $7 882,9 млн (в эквиваленте). За апрель золотовалютные резервы выросли на $96,4 млн (на 1,2%) после снижения в марте на $1 018,4 млн (на 11,6%).-0-