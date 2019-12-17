Нацбанк Беларуси повысил минимальный размер нормативного капитала

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси установил минимальный размер нормативного капитала для банков на первый квартал 2020 года. Такая информация размещена на сайте Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

Норматив повышен с Br57,41 млн до Br58,1 млн.

Небанковские кредитно-финансовые организации, которые могут заниматься обменно-валютными операциями, куплей-продажей драгметаллов и камней, вести расчетные счета, должны иметь капитал не менее Br630 тыс. (в четвертом квартале 2019 года - Br620 тыс.).

Небанковские кредитно-финансовые организации, привлекающие средства на счета и (или) во вклады (депозиты), - не менее Br3,22 млн (было Br3,18 млн), имеющие право выдавать банковские гарантии, занимающиеся доверительным управлением, факторингом - не менее Br6,48 млн (было Br6,4 млн).-0-