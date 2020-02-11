Нацбанк: доля вкладов в валюте ежеквартально снижается

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля срочных вкладов в иностранных валютах ежеквартально снижается. Такие данные приводятся в ежеквартальном обследовании по программе "Знай своего клиента" (Know your client) по вкладам физлиц за IV квартал 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального банка.

Доля вкладов в иностранных валютах за IV квартал 2019 года снизилась на 1,2 процентного пункта, а за год (с 1 января 2019 года) - на 5 процентных пунктов. При этом доля сбережений в иностранных валютах в общем объеме срочных банковских вкладов все же больше, чем в национальной, и составляет 71,7%.

В IV квартале продолжился рост доли безотзывных вкладов - 74,4% (на 1 октября 2019 года - 73,1%).

В среднем один вкладчик разместил на 1 января 2020 год в отзывный вклад - Br6,35 тыс., в безотзывный - Br11,99 тыс.

Основными вкладчиками среди физических лиц являются резиденты, которыми на 1 января 2020 года размещено Br18,14 млрд, или 98% от общего объема вкладов.

Среднестатистическим белорусским вкладчиком можно считать женщину в возрасте старше 55 лет, разметившую в банках Br8,59 тыс., и мужчину в возрасте от 26 до 60 лет, у которого в банках Br11,52 тыс.-0-