Нацбанк готовит концепцию информационной безопасности в банковской системе

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси готовит концепцию информационной безопасности в банковской системе, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на конференции "Цифровой банкинг", передает корреспондент БЕЛТА.
"Проект подготовлен в Нацбанке, идет активное обсуждение с Ассоциацией белорусских банков и Конфедерацией цифрового бизнеса", - отметил Дмитрий Калечиц.
Концепция будет затрагивать в том числе вопросы, связанные с проведением проверок, аудита выполнения требований и стандартов, которые сейчас разрабатывает Национальный банк. "Они в высокой степени готовности. К осени будут готовы, правление Нацбанка их примет", - уточнил Дмитрий Калечиц. Выполнение этих стандартов будет контролироваться, поскольку это вопрос финансовой стабильности, устойчивости банковского сектора и сохранности средств клиента, уточнил зампред Нацбанка.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3515 BYN
|2.348 BYN
|2.353 BYN
|USD
|2.1105 BYN
|2.11 BYN
|2.114 BYN
|RUB
|3.2605 BYN
|3.255 BYN
|3.268 BYN