Нацбанк готовит концепцию информационной безопасности в банковской системе

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси готовит концепцию информационной безопасности в банковской системе, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на конференции "Цифровой банкинг", передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект подготовлен в Нацбанке, идет активное обсуждение с Ассоциацией белорусских банков и Конфедерацией цифрового бизнеса", - отметил Дмитрий Калечиц.

Концепция будет затрагивать в том числе вопросы, связанные с проведением проверок, аудита выполнения требований и стандартов, которые сейчас разрабатывает Национальный банк. "Они в высокой степени готовности. К осени будут готовы, правление Нацбанка их примет", - уточнил Дмитрий Калечиц. Выполнение этих стандартов будет контролироваться, поскольку это вопрос финансовой стабильности, устойчивости банковского сектора и сохранности средств клиента, уточнил зампред Нацбанка.-0-