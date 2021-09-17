Нацбанк изучает вопрос введения цифрового белорусского рубля

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк изучает вопрос введения цифрового белорусского рубля. Об этом сообщил заместитель начальника управления исследований и стратегического развития Нацбанка Михаил Демиденко во время круглого стола "Перспективы внедрения цифровых валют центральных банков", передает корреспондент БЕЛТА.

"Национальный банк Беларуси еще не принял решение, будет или не будет введен цифровой белорусский рубль. Мы начинаем изучать этот вопрос. Как правило, перед введением цифровой валюты центральные банки проходят очень долгий путь. Все начинается с написания концепции цифровой валюты. Эта концепция достаточно долго и широко обсуждается с субъектами экономики, представителями бизнеса, банков, экспертным сообществом. Потом решаются вопросы, каков оптимальный дизайн этой валюты, на платформе он будет собственной или международной разработки. Дальше проводится пилотный проект, который предполагает ограниченное количество участников, чтобы определить достоинства и недостатки дизайна. И только потом предполагается принятие решения о введении или невведении цифрового белорусского рубля", - сказал Михаил Демиденко.

Он подчеркнул, что цифровые валюты центральных банков являются наиболее ярким феноменом в сфере цифровых финансовых технологий. Они представляют собой цифровую форму денег, эмитируемую центральным банком. По данным Банка международных расчетов, уже около 86% центробанков изучают этот вопрос в различной степени - от исследования до тестирования. Так, пилотные проекты запущены Банком России, Национальным банком Казахстана, Европейским центральным банком. В Китае уже проводят тестирование цифрового юаня.

"Большинство проектов центральных банков по изучению цифровых валют ориентированы на внутренние потребности - это совершенствование системы платежей, решение проблем национальных платежных систем. Однако цифровые валюты могут рассматриваться как механизм подготовки к будущим технологическим изменениям и функционально являться, к примеру, инструментом входа в отдельные финансовые системы, а также повышения эффективности трансграничных платежей. По большому счету, мы говорим о том, что, возможно, цифровые валюты поменяют в некоторой степени финансовую архитектуру мира", - отметил представитель Нацбанка.

По его словам, в условиях трансформационных изменений, вызванных активным повсеместным внедрением цифровых технологий, перед финансовой системой Беларуси возникают новые вызовы. Среди них - необходимость соответствия изменяющимся запросам потребителей финансовых услуг, содействия внедрению инноваций в экономике, повышению надежности, скорости и удобства совершения платежей, увеличение доли безналичных расчетов в экономике и сокращение использования наличных денег в обращении. "В связи с этим очевидной становится целесообразность попытки определить необходимость внедрения цифрового белорусского рубля на платежном рынке нашей страны", - резюмировал Михаил Демиденко.-0-