Нацбанк не намерен отказываться от плавающего курса из-за негативных внешних факторов

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси не намерен отказываться от реализации курсовой политики в режиме плавающего курса в связи с негативными внешнеэкономическими конъюнктурными факторами. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления информации и общественных связей - пресс-секретарь Национального банка Александр Тимошенко.

"Курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, сложившийся по итогам сегодняшних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, отражает рыночную ситуацию с учетом резкого падения мировых цен на нефть. В этих условиях именно гибкий плавающий курс позволяет адекватно реагировать на конъюнктурные шоки и при этом не допускать диспропорций в соотношении спроса на иностранную валюту и ее предложения на внутреннем валютном рынке", - отметил Александр Тимошенко.

Он обратил внимание, что Национальный банк по-прежнему не устанавливает каких-либо целей по уровню курса белорусского рубля или темпам его изменения.

"Вместе с тем мы считаем, что по мере ослабления внешних негативных факторов произойдет смена динамики курса белорусского рубля к мировым валютам", - добавил Александр Тимошенко.-0-