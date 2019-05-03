Нацбанк не ожидает существенного влияния ситуации с некачественной нефтью из РФ на денежно-кредитную политику

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси не ожидает существенного влияния ситуации с поставками некачественной нефти из России на денежно-кредитную политику в Беларуси, сообщил сегодня на брифинге председатель правления Национального банка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во всяком случае такого (существенного. - Прим. БЕЛТА) влияния, которое ситуация бы оказала на денежно-кредитную политику, мы не видим", - сказал Павел Каллаур.

"Отдельные расчеты не делали, мы полагаемся на те оценки, которые уже вам известны, - добавил глава Нацбанка. - В принципе, экономика должна уметь правильно реагировать на такие ситуации, которые оказывают негативное влияние на состояние платежного баланса, может быть, временное негативное влияние. Поэтому в том и состоит задача властей, чтобы экономика была гибкой и однозначно реагировала на различного рода негативные события".

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом на участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены снизить загрузку мощностей и несут убытки. Ранее недополученная в апреле выручка от реализации нефтепродуктов из-за ситуации с некачественной российской нефтью оценивалась в сумме около $100 млн, в целом ущерб от поступления некондиционной нефти подсчитывается.-0-