Нацбанк ожидает замедления инфляции во второй половине 2022 года

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк ожидает замедления инфляции во второй половине этого года. Об этом сообщил журналистам председатель правления Национального банка Павел Каллаур после доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В мире ожидается, что инфляция будет снижаться к концу текущего года. Этого ожидают практически все центральные банки. Мы тоже ожидаем существенного замедления инфляции, и наша цель (она уже была озвучена) - вблизи 6%. Есть все основания полагать, что общими усилиями мы сможем обеспечить тот уровень, который запланирован", - сказал глава Нацбанка.

"К концу года будем стремиться, чтобы инфляция была вблизи 6%. Скажу, что это непросто, поскольку есть импортированная инфляция. В мире все страны, и наши соседи, переживают этот неприятный период инфляции. В некоторых странах - рекорды 30-летней давности. Центробанки сейчас будут принимать меры по ужесточению своей политики", - добавил он.

По его прогнозам, в I квартале этого года инфляция в Беларуси выйдет на своеобразное плато. "Будут какие-то незначительные отклонения от того уровня, который мы имеем сейчас. К ним надо относиться спокойно, поскольку меры, принимаемые и мировыми центральными банками, и нами, правительством, работают с определенным лагом. Есть убежденность, что волатильность, которая будет в первом квартале, сменится устойчивым трендом по снижению инфляции и достижением цели к концу года (по выходу на запланированный уровень инфляции в 6%. - Прим. БЕЛТА)", - пояснил Павел Каллаур.

Он также рассказал, что в январе этого года состоялось расширенное заседание правления Нацбанка, где рассматривались итоги работы за 2021 год и обсуждались прогнозы, тенденции на 2022 год. "Нужно обеспечить ценовую устойчивость и финансовую стабильность. Правительство и Нацбанк, проводя экономическую политику, безусловно, этим вопросам будут уделять особое внимание", - подчеркнул глава Нацбанка.-0-