Лукашенко: стабильность должна быть обеспечена, люди не должны переживать, это - святое

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что главная задача Национального банка и правительства заключается в выполнении намеченных планов в сфере экономического развития страны. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая с докладом председателя правления Национального банка Павла Каллаура и помощника Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерия Бельского, передает корреспондент БЕЛТА.

"Никакого давления излишнего не будет ни на вас, ни на помощника, который занимается этими вопросами, ни на правительство. Просто публично, чтобы люди знали, хочу вас предупредить и правительство: то, что мы наметили - ВВП и прочие показатели (стабильность должна быть обеспечена, люди не должны переживать) - это святое. Не дай бог это не будет выполнено. Главное, как вы только что признали оба, это экономика. Все остальное второстепенно", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что у премьер-министра, руководителя банковской системы есть все необходимые рычаги. "Еще при назначении эти рычаги были вам переданы. Принимайте любые меры. Как я сказал по здравоохранению: что хотите делайте в здравоохранении - лечите - не лечите, щупайте, гладьте, режьте, отрезайте, что угодно делайте, - но сохраните жизнь людей. Точно так и вам в экономике. Вы и Головченко (премьер-министр Роман Головченко. - Прим. БЕЛТА) и подчиненные вам структуры. За вами (Валерием Бельским. - Прим. БЕЛТА) контроль", - сказал он.

Глава государства акцентировал внимание, что по всем вопросам есть четкие договоренности, а потому как правительство, так и Нацбанк должны действовать в едином ключе. "Эти разговоры - вот, у правительства есть свои показатели, а в банковской сфере свои: ах бы там инфляция, не инфляция… Мы по всем вопросам договорились. И по инфляции у нас показатели в рамках 6% (в соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики на 2022 год. - Прим. БЕЛТА), и по ВВП, и экономика. Все определено. Это должно неукоснительно соблюдаться. И всякие споры, Валерий Иванович, по поводу того, сколько у нас денежной массы, какой курс рубля, - это там, в правительстве, - предупредил Александр Лукашенко. - Вот два кита (руководители правительства и Нацбанка. - Прим. БЕЛТА), вы третий. Садитесь, обсуждайте, принимайте меры, но железобетонно должно быть исполнено. Не будет исполнено…"

Президент пояснил, почему так жестко ставит вопрос: "Потому что очень много разговариваем в последнее время, друг друга уговариваем по поводу исполнительской дисциплины, еще каких-то вопросов, а когда придем к финишу, начинаем искать оправдание. Этого быть не должно".

"Поэтому хотелось бы услышать сегодня не столько о ситуации на финансовом рынке (хотя в двух словах - я не исключаю), а о том, как будет работать экономика. Все остальное нам известно. Если есть какие-то другие вопросы, связанные с проблемами санкционного давления, потому что вам тоже приходится немало испытывать этого давления, я думаю, вы об этом скажете", - добавил белорусский лидер.-0-