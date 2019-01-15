Нацбанк пояснил новшества в правовом регулировании международного лизинга

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси пояснил новшества в правовом регулировании международного лизинга, которые предусмотрены указом №16 "О развитии международного лизинга", сообщает БЕЛТА.
В частности, указ №16 обеспечивает единый подход к установлению сроков исполнения обязательств по договорам международного лизинга и внешнеторговым договорам. Так, по аналогии с нормами указа от 27 марта 2008 года №178 "О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций" с 90 до 180 календарных дней увеличивается срок, предусмотренный для поступления лизинговых платежей, возврата предмета лизинга и прекращения обязательств по его выкупу, а также для реализации лизингодателем права на заключение нового внешнеторгового договора.
Кроме того, учтены такие практические аспекты заключения и исполнения международной лизинговой сделки, как период ожидания, предусмотренный правилами добровольного страхования экспортных рисков лизинговых организаций, и размер безусловной франшизы при возмещении ущерба, причиненного страхователю.
В соответствии с указом №16 признается утратившим силу указ от 24 сентября 2009 года №465 "О некоторых вопросах совершенствования лизинговой деятельности в Республике Беларусь". При этом сохраняется рассрочка уплаты НДС на срок действия договора лизинга, но не более чем на пять лет.
Указ №16 вступает в силу после официального опубликования.-0-
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