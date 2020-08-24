Нацбанк приостанавливает постоянно доступные операции поддержки ликвидности

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси принял решение о приостановлении с 24 августа по 15 сентября 2020 года проведения постоянно доступных операций поддержки ликвидности в форме кредитов овернайт, сообщили БЕЛТА в Нацбанке.

"В последнее время на фоне роста дефицита ликвидности в банковской системе наблюдается достаточно существенный рост кредитного портфеля банков в белорусских рублях, что оказывает дополнительное давление на внутренний валютный рынок. В связи с этим Национальный банк принял решение о временном приостановлении постоянно доступных операций поддержки ликвидности с 24 августа по 15 сентября", - говорится в сообщении.

Данное решение означает, что Нацбанк продолжит оказывать поддержку ликвидности банковской системы с целью безусловного исполнения банками своих обязательств. Вместе с тем осуществляться она будет в более контролируемом режиме: путем проведения аукционных операций на открытом рынке, а также, в случае необходимости, с использованием двусторонних операций с учетом реализации банками мер по сокращению дефицита ликвидности.-0-