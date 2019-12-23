Нацбанк продлил на год приостановление лицензии ТК Банка

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правление Национального банка приняло решение продлить на год приостановление лицензии ЗАО "ТК Банк", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Речь идет о лицензии на осуществление банковской деятельности в части банковской операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады (депозиты). Решение вступает в силу 23 декабря.

По размеру активов на 1 декабря ЗАО "ТК Банк" занимало 21-е место среди действующих банков Беларуси (доля его активов в совокупных активах банков составляла 0,2%). Нормативный капитал ТК Банка составил Br174,6 млн.-0-