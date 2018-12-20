Нацбанк продолжит инициировать уход от привязок к валюте в договорах

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси продолжит инициировать уход от привязок к иностранной валюте в договорах, сообщил сегодня журналистам председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.
"Такие предложения подготовлены. Глубоко убеждены в правильности этих мер", - сказал Павел Каллаур.
Как быстро будут внесены изменения и обновлено законодательство, зависит от скоординированности деятельности в правительстве и парламенте, добавил он.
Глава Нацбанка обратил внимание, что процесс дедолларизации - достаточно длительный, он зависит от макроэкономической политики, финансовой и ценовой стабильности. Чтобы процесс дедолларизации был более успешный, нужно доверие к проводимой денежно-кредитной политике и политике Нацбанка. "Мы реализуем меры по делолларизации постепенно, понимая, что затрагиваем интересы конкретных экономических агентов, нужно время для адаптации к ним", - резюмировал Павел Каллаур.-0-
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