Нацбанк прогнозирует инфляцию по итогам 2020 года в пределах 5-6%

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси прогнозирует инфляцию по итогам 2020 года в диапазоне 5-6%, сообщил сегодня на брифинге председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

"Произошедшее в I квартале ускорение роста цен будет отражаться на годовой инфляции в течение всего текущего года. В результате по итогам 2020 года она прогнозируется в диапазоне 5-6%. Ожидается, что уже в начале следующего года годовые темпы роста цен не будут превышать 5%", - сказал Павел Каллаур.

Сегодня на заседании по денежно-кредитной политике правление Национального банка приняло решение снизить ставку рефинансирования с 20 мая на 75 базисных пунктов до 8% годовых. На соответствующую величину будут снижены и ставки Нацбанка по операциям регулирования ликвидности банков.

Как пояснил глава Нацбанка, данное решение основывается на обновленном прогнозе развития экономики и денежно-кредитной сферы до конца 2020 года и на 2021 год. В нем учтено существенное изменение ситуации в мире и в Беларуси, которое произошло в последнее время.

Согласно этим оценкам, текущее ускорение инфляции является временным, уже в ближайшие месяцы усилится дезинфляционное влияние со стороны совокупного спроса, в результате чего интенсивность роста цен замедлится до уровня, наблюдавшегося в конце прошлого года. "Такое изменение баланса между кратковременными проинфляционными и продолжительными дезинфляционными факторами дает возможность большего смягчения монетарной политики без угрозы для обеспечения ценовой стабильности в среднесрочном периоде", - пояснил Павел Каллаур.

Ускорение инфляции в I квартале Нацбанк объясняет неблагоприятным воздействием внешних факторов. Так, на фоне снижения мировых цен на нефть и курса российского рубля произошло номинальное ослабление национальной валюты. В условиях пандемии и введения за рубежом карантинных мер на внутреннем рынке Беларуси повысился спрос на продукты питания длительного хранения и товары первой необходимости. Ухудшились экономические настроения, выросли инфляционные ожидания.

"Вместе с тем, как уже отмечалось, ускорение инфляции в начале года оценивается как временное. В II квартале 2020 года влияние обозначенных факторов еще продолжится. Но уже в II полугодии текущего года квартальные темпы роста цен замедлятся и вернутся к уровню конца прошлого года", - отметил председатель правления Нацбанка.

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