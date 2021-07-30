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30 июля 2021, 17:38

Нацбанк прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 9%

Фото из архива
Фото из архива

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 9%. Об этом говорится в докладе члена правления, начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрия Мурина на расширенном заседании правления Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

"В сложившихся условиях ожидается, что по итогам III квартала 2021 года годовая инфляция сохранится вблизи уровня, сложившегося в июне (9,9%. - Прим. БЕЛТА). Такая динамика во многом обусловлена уже произошедшим ее ускорением. В последующем интенсивность инфляционных процессов замедлится: по итогам 2021 года прирост потребительских цен оценивается около 9%. Ожидается, что к концу 2022-го инфляция в годовом выражении приблизится к 6%. Все это предопределяет необходимость продолжения совместной работы правительства и Национального банка по дальнейшему замедлению инфляции и закреплению ее в среднесрочной перспективе на уровне вблизи 5%", - сказал Дмитрий Мурин.

По его словам, действующие подходы к реализации монетарной политики в ближайшее время сохранятся. "Национальный банк обеспечит нацеленность своих инструментов на сдерживание инфляционных процессов и обеспечение макроэкономической сбалансированности. Помимо этого действия Нацбанка будут сосредоточены на восстановлении ресурсного потенциала банковского сектора путем формирования условий, направленных на укрепление доверия к национальной валюте и увеличение сберегательной активности экономических субъектов. Тем самым будут формироваться условия для поддержки восстановления темпов экономического роста. В совокупности данные подходы позволят сдержать интенсивность инфляционных процессов и обеспечить сбалансированное развитие белорусской экономики", - отметил он.-0-

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