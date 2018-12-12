Нацбанк рассказал, как изменились цены на овощи, тарифы на проезд и услуги ЖКХ в ноябре

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк рассказал, как изменились цены на овощи, тарифы на проезд и услуги ЖКХ. Данные приводятся в обзоре о динамике изменения потребительских цен и тарифов в ноябре 2018 года, сообщает БЕЛТА.

Прирост потребительских цен в ноябре составил 5% в годовом выражении. Относительно октября в ноябре потребительские цены выросли на 0,6%.

В ноябре наблюдалась умеренная динамика базовой инфляции на фоне снижения сезонных цен и замедления роста административно регулируемых цен и тарифов в годовом выражении, отметили в Нацбанке.

Годовая базовая инфляция незначительно ускорилась до 4,1% (4% месяцем ранее). "Инфлятогенное влияние неблагоприятной конъюнктуры рынка сельскохозяйственной продукции постепенно ослабевает, однако по-прежнему является одним из ключевых факторов, определяющих динамику базовой инфляции. Вклад данного фактора в прирост потребительских цен в ноябре оценивается на более низком уровне по сравнению с сентябрем-октябрем 2018 года", - проинформировали в Национальном банке.

Агрегированный показатель трендовой инфляции в годовом выражении в ноябре составил 3,9% (3,8% месяцем ранее). Средняя интенсивность прироста потребительских цен и тарифов в ноябре выросла на 0,1 процентного пункта и составила 3,3% в годовом выражении.

Несмотря на дальнейшее восстановление, цены на плодоовощную продукцию в годовом выражении в ноябре по-прежнему демонстрируют снижение, но уже более умеренное, чем месяцем ранее - 2,5% против 6,6%. При этом наиболее быстро росли цены на свежие огурцы и помидоры, а также на большинство других овощей.

Годовой прирост административно регулируемых цен и тарифов снизился до 8,5% (8,9% месяцем ранее). Более умеренная динамика цен на регулируемые позиции обусловлена замедлением годовых темпов роста тарифов на услуги ЖКХ и проезд в городском пассажирском транспорте, а также цен на крепкие алкогольные напитки, добавили в Нацбанке.-0-