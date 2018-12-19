Нацбанк решил сохранить ставку рефинансирования на уровне 10%

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на текущем уровне. Данное решение принято правлением Национального банка Беларуси по итогам заседания по денежно-кредитной политике 19 декабря, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

По итогам 2018 года прирост потребительских цен не превысит 5,5% при целевом показателе не более 6%. "Развитие белорусской экономики происходит в условиях сохраняющейся неустойчивости внешней конъюнктуры. Со стороны внешнего сектора просматривается временное усиление инфляционного давления, связанного в первую очередь с ускорением инфляции в России", - пояснили в Нацбанке.

Экономика Беларуси растет темпами, близкими к равновесным. Монетарные условия находятся вблизи нейтрального уровня.

В начале 2019 года ожидается временное ускорение инфляции в силу продолжающегося давления со стороны конъюнктурных факторов, а также роста цен на импортируемые товары и услуги. По мере исчерпания данных эффектов прогнозируется постепенное замедление темпов роста потребительских цен. По итогам 2019-2020 годов инфляция сложится близкой к установленной цели в 5%.

"Временный характер инфляционных факторов и умеренная величина текущих рисков позволяют сохранить процентные ставки в экономике на текущем уровне", - констатировали в Нацбанке.

Следующее заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике запланировано на 6 февраля 2019 года.

В предыдущий раз вопрос об уровне ставки рефинансирования рассматривался на заседании 19 сентября, тогда также было принято решение сохранить ее на уровне 10% годовых.-0-