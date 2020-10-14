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14 октября 2020, 12:02

Нацбанк сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,75%

Фото из архива
Фото из архива

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставка рефинансирования сохраняется на уровне 7,75% годовых, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси.

"Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Нацбанка сохраняются на текущем уровне. Соответствующие решения приняты правлением Национального банка по итогам дополнительного заседания по денежно-кредитной политике 14 октября", - сообщили в управлении информации и общественных связей.

В последние месяцы инфляция ускорилась и сложилась выше, чем ожидалось. В сентябре годовой прирост потребительских цен составил 6,1%. "В большей степени такая динамика инфляции обусловлена ростом цен на импортируемые товары в связи с ослаблением белорусского рубля в августе на фоне повышенного спроса на иностранную валюту", - пояснили в Нацбанке.

По оценке, прирост потребительских цен по итогам текущего года составит около 6%. При этом воздействие произошедшего ослабления белорусского рубля будет обуславливать повышенный инфляционный фон в краткосрочном периоде.

Вместе с тем в среднесрочной перспективе в Нацбанке прогнозируют преобладание продолжительных дезинфляционных факторов, что будет способствовать возвращению инфляции к целевой траектории вблизи 5%.

Очередное заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике запланировано на 11 ноября.-0-

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