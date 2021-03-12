Нацбанк сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,75%

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставка рефинансирования сохраняется на уровне 7,75%, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

В целях ограничения инфляции правление Национального банка Беларуси приняло ряд решений, направленных на усиление контроля за приростом рублевой денежной базы и широкой денежной массы, которые в 2021 году являются операционным и промежуточным ориентирами денежно-кредитной политики соответственно. "Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на прежнем уровне", - сказали в Нацбанке.

Срок приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности продлевается до принятия правлением Национального банка решения об их возобновлении. Поддержка ликвидности банков будет выполняться посредством проведения кредитных аукционов сроком до 7 дней в форме конкурса процентных ставок либо по объявленной процентной ставке, а также ежемесячных аукционов по предоставлению кредитов на срок 6 месяцев по объявленной процентной ставке. Объем предоставления ликвидности банкам будет определяться исходя из необходимости достижения операционной и промежуточной целей.

Установленный на 2021 год график заседаний правления Национального банка по вопросам денежно-кредитной политики отменяется. Вопросы изменения ставки рефинансирования и ставок по инструментам регулирования ликвидности банков будут рассматриваться по мере необходимости.-0-

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