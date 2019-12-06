Нацбанк утвердил порядок реализации физлицам драгоценных камней

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инструкция о порядке реализации Национальным банком драгоценных камней физическим лицам утверждена постановлением правления Нацбанка №431 от 21 октября 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, аттестованные бриллианты реализуются физлицам через кассы Центрального хранилища Национального банка. Оплата производится за белорусские рубли с оплатой как в наличной, так и в безналичной форме, в том числе посредством использования банковских платежных карточек.

Аттестованные бриллианты находятся в специальной упаковке, обеспечивающей сохранность и невозможность изъятия без ее повреждения. К ним также прилагается аттестат качества - документ с определенной степенью защиты. Там указываются сведения о размере бриллианта, его массе, пропорциях, качестве полировки, приводится характеристика цвета и чистоты, а также диаграмма для определенного вида огранки в качестве иллюстрации чистоты камня с расшифровкой символов, обозначающих его внутренние и внешние дефекты. Такой аттестат качества выдается покупателю вместе с чеком.

Постановление вступило в силу после официального опубликования.-0-