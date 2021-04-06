Нацбанк вынес на обсуждение проект указа о функционировании счетов физлиц

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк вынес на общественное обсуждение проект указа "О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В проекте отражены общие положения, характеризующие отдельные вопросы, связанные с функционированием базового счета и требующие закрепления на уровне законодательного акта.

В обосновании необходимости принятия этого документа говорится, что появление в линейке банковских продуктов такого продукта, как текущий (расчетный) банковский счет физлица с базовыми условиями обслуживания, призвано обеспечить предоставление минимального набора бесплатных платежных операций и создать условия, позволяющие физлицам минимизировать расходы по наиболее востребованным операциям. "Одновременно заложенные в проекте подходы к платежному обслуживанию позволят обеспечить защиту интересов наиболее уязвимых слоев населения - пенсионеров, студентов, малообеспеченных граждан и физических лиц со специфическим статусом", - отмечают разработчики проекта указа.

Также в Нацбанке считают, что внедрение базового счета в практику использования расширит возможности потенциального клиента свободно выбирать банк для обслуживания, что приведет к избавлению физлиц от необходимости открывать счета для получения заработной платы и приравненных к ней выплат, стипендий, в том числе надбавок к стипендиям и материальной помощи обучающимся, в конкретных банках, выбор которых часто зависит не от желания самого человека, а от экономической заинтересованности организации, которая эту выплату осуществляет. "Такой подход улучшит защиту законных прав и интересов потребителей платежных услуг. Таким образом, проект документа позволит установить на законодательном уровне базовый социальный стандарт предоставления бесплатных платежных услуг в банковской системе страны", - отмечают разработчики документа.

При этом в обосновании говорится, что проект указ не устанавливает ограничения на открытие физлицами счетов в банках, выплату заработной платы на счета. Также документ не ограничивает возможности людей в использовании различных банковских продуктов и услуг и получении выплат социального характера, стипендий не через банк.

Организатор публичного обсуждения проекта - Национальный банк.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 6 по 16 апреля.-0-