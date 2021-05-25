Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты к юбилеям Шамякина, Мележа и Крапивы

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк с 25 мая выпускает в обращение памятные монеты "Іван Шамякін. 100 гадоў", "Іван Мележ. 100 гадоў", "Кандрат Крапіва. 125 гадоў", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Сегодня выпускаются серебряные монеты номиналом Br20 и медно-никелевые номиналом Br1. На реверсе изображены портреты белорусских писателей.

Монеты отчеканены в ЗАО "Литовский монетный двор". Они являются законным платежным средством и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

Информация об ожидаемых поступлениях, отпускных ценах и наличии памятных монет в кассе Национального банка, а также планируемых датах продаж памятных монет размещена на официальном сайте в разделе "Банкноты и монеты".-0-