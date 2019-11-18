Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты "Свет вачыма дзяцей"

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк с сегодняшнего дня выпускает в обращение памятные серебряные и медно-никелевые монеты "Свет вачыма дзяцей. 2019", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей

Нацбанка.

Памятные серебряные монеты номиналом Br20 (проба сплава - 925, диаметр - 38,61 мм), медно-никелевые - номиналом Br1 (диаметром 33 мм). Их тираж составляет 599 и 2 тыс. штук соответственно.

В центре - композиция, объединяющая различные стадии созревания и сбора льна (цветы, плоды и снопы), внизу - надпись по кругу "Свет вачыма дзяцей". В дизайне использованы мотивы из рисунков победителей открытого конкурса "Дети рисуют монеты", проведенного Национальным банком во время Дня открытых дверей - 2014 (возрастная категория - 13-16 лет).

Монеты отчеканены на монетном дворе Национального банка Казахстана. Они являются законным платежным средством в Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без ограничений.-0-