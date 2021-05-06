Нацбанк выпустит памятные монеты в честь Крапивы, Мележа и Шамякина

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк выпустит в обращение с 25 мая памятные монеты, которые являются законным платежным средством Беларуси. Соответствующее постановление правления Нацбанка №109 от 27 апреля 2021 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

С 25 мая будут выпущены серебряные монеты "Кандрат Крапіва. 125 гадоў", "Іван Мележ. 100 гадоў" и "Іван Шамякін. 100 гадоў" номиналом Br20. Тираж каждой монеты составит 699 штук.

В обращении также появятся медно-никелевые монеты "Кандрат Крапіва. 125 гадоў", "Іван Мележ. 100 гадоў", "Іван Шамякін. 100 гадоў" номиналом Br1. Каждое наименование выпустят тиражом 1599 штук.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-