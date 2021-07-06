6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабная национальная экспозиция Беларуси представлена на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, сообщили БЕЛТА в выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

В Екатеринбурге 5 июля начала работу крупная промышленная выставка "Иннопром". В рамках мероприятия представлена национальная экспозиция Беларуси, включающая в себя стенды 40 промышленных и научных организаций.

Белорусскую делегацию на выставке возглавляет министр промышленности Петр Пархомчик.

Международная выставка "Иннопром" - ключевое событие для промышленников России и стран СНГ. В мероприятии участвует более 600 компаний из 30 стран мира. Помимо Беларуси, свои национальные экспозиции представили Бельгия, Венгрия, Германия, Зимбабве, Италия, Казахстан, Польша, Узбекистан, Чехия и Япония.

Темой мероприятия является гибкое производство. В этом году основное внимание уделяется современным технологиям в сфере промышленности и рассмотрению практических вопросов адаптации производственных предприятий к стремительно меняющимся условиям.

Белорусские организации представляют на выставке инновационные решения для сферы металлообработки и энергетики, индустриальной автоматизации и машиностроения, добывающей и перерабатывающей промышленности.

В частности, Минский моторный завод привез на выставку новинку - двигатель малой мощности MMZ-3LD для малогабаритной сельскохозяйственной и спецтехники, а также дизельную насосную установку для нефтяной и строительной отрасли, предназначенную для перекачивая нефтепродуктов, буровых растворов, цементов и иных строительных смесей. ММЗ активно ведет поставки продукции в Россию, в том числе через собственный торговый дом, и планирует запустить совместное сборочное производство маломощных моторов.

Холдинг "Автокомпоненты" представляет линейку комплектующих: стартеры, генераторы, бортовые системы, многие из которых уже поставляются на основные конвейерные заводы России, включая и ключевого партнера предприятия - КАМАЗ.

На стенде научных разработок, представленных Государственным комитетом по науке и технологиям, можно увидеть инновационные разработки для нефтегазовой промышленности: счетчики для измерения и коммерческого учета расхода природного газа, потребляемого как жилыми зданиями, так и промышленными предприятиями. Также представлен инновационный материал - высокоэффективный сорбент пенопурм, предназначенный для устранения разливов нефти.

Национальная академия наук Беларуси демонстрирует новые материалы, которые могут заменить ламинированную электромагнитную сталь для производства трансформаторов, электродвигателей и генераторов и иные разработки для электротранспорта, горнодобывающей промышленности и машиностроения, решения для автоматизации производственных процессов промышленных предприятий.

Белорусский металлургический завод презентует новинку - сортовой круглый прокат из углеродистой стали марки C50 mod. для производителей автокомпонентов. Данная технология позволяет производителям улучшить собственный производственный цикл.

Среди новой продукции "Могилевлифтмаш" - линейка лифтового оборудования Movel. Такой лифт укомплектован источником бесперебойного питания, который обеспечивает эвакуацию пассажиров при отключении электроэнергии. Использование лифтов без машинного помещения - одно из перспективных направлений развития лифтовой индустрии. На выставке также будут впервые продемонстрированы новые автомобильные парковочные системы от "Могилевлифтмаш", которые помогают эффективно использовать пространство с плотной застройкой.

"Интеграл" также презентует новую продукцию - микроэлектронные компоненты для космической промышленности.

Новшеством экспозиции этого года стал гибридный формат. Впервые национальная экспозиция Беларуси сопровождается онлайн-платформой, которая позволяет найти отечественный павильон на выставке, увидеть продукцию и разработки, представленные на стенде, получить контакты предприятий. Онлайн-экспозиция доступна по ссылке: https://www.belinterexpo.by/innoprom/.

Организатор национальной экспозиции на выставке "Иннопром" - Белорусская торгово-промышленная палата. Соорганизаторы: Министерство промышленности, Государственный комитет по науке и технологиям, Национальная академия наук, Министерство образования. Выставочный оператор - предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП.

Выставка продолжит работу до 8 июля 2021 года.-0-