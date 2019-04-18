Национальное кадастровое агентство внедрило услугу по изготовлению ортофотопланов

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное кадастровое агентство (НКА) Госкомимущества внедрило новый вид услуг - изготовление ортофотопланов, интегрированных с информацией государственных информационных ресурсов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Аэро-, фото- и видеосъемка объектов недвижимого имущества, их территории в границах фактического использования, предоставленных для целей их обслуживания зарегистрированных земельных участков, либо образуемых охранных зон, осуществляется НКА с применением микробеспилотных летательных аппаратов (мБЛА) мультироторного типа.

Принципиальное отличие ортофотопланов НКА от существующих на рынке предложений заключается в их интеграции с юридически достоверной информацией Единого реестра административно-территориальных и территориальных единиц Беларуси (Реестр АТЕ и ТЕ), Единого госрегистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (ЕГРНИ), Реестра наименований улиц и дорог, а также Реестра характеристик недвижимого имущества.

"Использование ортофотопланов позволит актуализировать учет имущества, определить актуальное состояние объекта, зафиксировать развитие опасных изменений рельефа, спрогнозировать последствия аварийных ситуаций, создать качественную основу для создания геоинформационных систем предприятия", - отметили в пресс-службе. Преимущество создаваемых НКА ортофотопланов состоит также в том, что эта технология позволяет в краткие сроки получить актуальную информацию в отношении большой территории, обследуя при этом даже труднодоступные территории (болота, леса, поймы рек) и создать качественную основу для геоинформационных систем предприятия.

Дополнительно Национальное кадастровое агентство предлагает создание трехмерных панорам крупных составных элементов как точек концентрации внимания для более подробного и всестороннего анализа, а также видеосъемку линейных и площадных объектов с разрешением 4К.-0-