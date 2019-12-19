Национальный аэропорт Минск определил самые пунктуальные авиакомпании года

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск во время встречи руководства аэропорта с представителями авиакомпаний и смежных структур подвел итоги конкурса "Самая пунктуальная авиакомпания" за 2019 год. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.

В номинации "Авиакомпании, выполняющие 100 и более рейсов ежемесячно" с показателем пунктуальности 78,8% победу одержала авиакомпания "Аэрофлот".

В номинации "Авиакомпании, выполняющие менее 100 рейсов ежемесячно" с показателем пунктуальности 83,3% победу одержала авиакомпания airBaltic.

РУП "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.-0-