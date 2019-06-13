Национальный банк разработал концепцию базового счета для физлиц

13 июня, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси разработал концепцию базового счета для физических лиц, сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц на открытии форума высокого уровня Региональной инициативы стран Восточной Европы и Центральной Азии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Национальным банком совместно с государственными органами разработана концепция так называемого базового счета. Это текущий банковский счет физического лица, за исключением индивидуального предпринимателя. Базовый набор услуг банка будет бесплатным", - сказал Сергей Калечиц.

Базовый счет поможет создать дополнительные условия для самостоятельного выбора банка, в котором физлицу удобнее обслуживаться и не нести при этом дополнительных экономически необоснованных расходов. "По мере развития дополнительных сервисов перед гражданами появляется выбор, становится вопрос ухода от так называемого зарплатного рабства, когда мы говорим о том, что люди должны сами выбирать банк для обслуживания. Одна из возможностей решения этого вопроса - как раз создание базового счета", - пояснил зампред Нацбанка.

Предполагается, что доступ к базовому счету обеспечат с помощью банковской карточки платежной системы БЕЛКАРТ. В Нацбанке полагают, что потенциал функциональных возможностей БЕЛКАРТ будет постепенно расширяться за счет реализации проекта по межсистемной интеграции с российской системой платежных карт "Мир".

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Физлицам, открывшим базовые счета, будет предоставлена возможность получать минимальный перечень банковских услуг по базовому счету на безвозмездной основе, в том числе при зачислении на данный счет выплат социального характера, получении наличных денежных средств с базового счета в кассах и других объектах инфраструктуры банка, в котором открыт базовый счет, выпуске карточки БЕЛКАРТ к базовому счету и т. д.

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Фото Оксаны Манчук