Национальный павильон Беларуси представлен на выставке "ХИМИЯ-2021" в Москве

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus представлена на 24-й международной выставке химической промышленности и науки "ХИМИЯ-2021", которая открылась 26 октября в Москве. Об этом сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

В мероприятии участвует восемь компаний нефтехимического сектора Беларуси. Они демонстрируют свою лучшую продукцию и услуги, а также новинки производства. Среди них - открытые акционерные общества "СветлогорскХимволокно", "Гродно Азот", "Мозырский нефтеперерабатывающий завод", "Завод горного воска", "Могилевхимволокно", "Лакокраска" и другие производители.

Международная выставка "ХИМИЯ" - одна из наиболее престижных в своей отрасли. Она проводится под патронажем Торгово-промышленной палаты России при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. В 2021 году на выставке представлены такие тематические разделы, как "Зеленая химия", "Индустрия пластмасс", "Химмаш. Насосы", "Хим-Лаб-Аналит", "Услуги", "Салон защиты от коррозии "КОРРУС", "Нефтегазохимия", "Инновации и современные материалы", Startup ChemZone, "Автоматизация и цифровизация производства".

Фото БелТПП

В рамках выставки пройдет IX Московский международный химический форум. Планируется, что белорусские экспоненты примут участие в его обширной деловой программе: круглых столах, научно-практических конференциях, дискуссиях, сессиях и семинарах, посвященных ряду тем - от биотехнологий и отраслевой логистики до кадрового потенциала сферы и арктической химии.

Экспозиция Made in Belarus на 24-й международной выставке химической промышленности и науки "ХИМИЯ-2021" организована выставочным предприятием "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.-0-