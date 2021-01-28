Национальный павильон Беларуси возведен на Всемирной выставке ЭКСПО

Фото с сайта "Беларусь на Всемирной выставке ЭКСПО-2020 в Дубае"

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено строительство национального павильона Беларуси на площадке Всемирной выставки ЭКСПО-2020, которая пройдет с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года в Дубае (ОАЭ), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Национального центра маркетинга МИД.

На объекте закончены строительные работы, в частности работы по облицовке фасада здания зеркальными панелями и установке графики на внешних фасадах. Завершены основные внутренние отделочные работы, в том числе электромонтажные, устройство слаботочных сетей, монтаж систем для аудио- и видеооборудования, противопожарной системы, системы вентиляции и кондиционирования, видеонаблюдения, а также отделочные работы стен, потолков и пола.

В ближайшее время генеральный подрядчик приступит к внутреннему оформлению тематических зон павильона, наполнению его экспонатами, установке оборудования и других элементов внутреннего обустройства. Эти работы будут завершены к сентябрю 2021 года, после чего пройдет финальный этап комплектации павильона - загрузка аудио- и видеоконтента.

Национальный центр маркетинга активно работает над подготовкой деловой программы белорусской экспозиции, которая предусматривает проведение таких мероприятий, как Национальный день Республики Беларусь, Белорусский инвестиционный форум, дни областей и города Минска, День туризма, День науки, презентации компаний и другие.

Национальный центр маркетинга МИД - официальный оператор национального павильона - оказывает поддержку не только в организации эффективного участия белорусских предприятий в ЭКСПО-2020, но и продвижении экспорта отечественной продукции на рынки ОАЭ и стран Персидского залива.-0-