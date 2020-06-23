Национальный центр маркетинга 25 июня проведет вебинар по экспорту товаров на рынок ОАЭ

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном центре маркетинга МИД 25 июня пройдет вебинар для белорусских предприятий, заинтересованных в выходе на рынок ОАЭ и стран Ближнего Востока, сообщили БЕЛТА в пресс-службе центра.

Мероприятие направлено на повышение уровня знаний в области законодательства ОАЭ, регулирующего импорт товаров, а также изучение возможностей по продвижению белорусской продукции на мировом рынке. Во время вебинара будут также рассмотрены вопросы особенностей ввоза отдельных групп товаров, преимущества электронной коммерции для экспортеров, создание товаропроводящей сети и представительств в ОАЭ.

В вебинаре примут участие эксперты Национального центра маркетинга, логистической компании IQ Fulfillment (ОАЭ) и компании MCE Advisory - Business, banking & finance experts, а также представители более 40 белорусских компаний - экспортеров и участников международных выставок в ОАЭ.-0-