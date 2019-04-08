Национальный центр маркетинга презентует новации в системе госзакупок на ТИБО-2019

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси примет участие в XXVI Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2019" с проектами, демонстрирующими вклад в цифровую трансформацию белорусского экспорта и безбумажной торговли, сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга.

"Посетителям выставки будет представлена презентация новаций в системе государственных закупок", - подчеркнули в центре, отметив, что с 1 июля текущего года систему госзакупок ожидает цифровая трансформация. Произойдет переход к электронному типу в полном объеме, внедрение электронных закупок на основе OCDS (стандарт открытых контрактных данных) и открытых данных в Беларуси. Начнет функционировать единая государственная информационно-аналитическая система управления государственными закупками (ГИАС).

"ГИАС будет способствовать повышению прозрачности и эффективности государственных закупок и снижению операционных издержек для покупателей и продавцов, улучшению качества государственных услуг в целом. В результате новаций автоматизированная система сможет анализировать весь жизненный цикл закупок, начиная с планирования закупок и завершая исполнением контрактов. Станет возможным подписание контрактов в форме электронного документа, дополнительных соглашений, в том числе о расторжении контрактов", - рассказали в центре.

Кроме того, в Беларуси начнет функционировать автоматизированная система закупок малого объема - площадка для госзакупок при ориентировочной стоимости предмета закупки от 50 до 300 базовых величин в электронном формате. Новая электронная площадка, считают в центре, повысит уровень конкуренции, в том числе благодаря участию субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечит экономию и более эффективное использование бюджетных средств за счет возможности изучения конъюнктуры рынка в разрезе актуальных цен по регионам.

"Также вниманию посетителей будут представлены возможности портала Export.by - электронной витрины белорусских товаров, которые могут экспортироваться на международный рынок. Сейчас на портале зарегистрировано более 6 тыс. компаний, которые представили более 17 тыс. товаров, услуг и технологий на русском и английском языках. Ресурс уже посещают пользователи из почти 200 стран. Следующим шагом развития портала станет создание на его основе полноценной B2B интернет-площадки, которая позволит пользователям заключать онлайн внешнеторговые договоры и осуществлять покупку товаров с возможностью выбора способа и срока доставки", - сказали в центре маркетинга.

XXVI Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2019" проходит с 8 по 12 апреля в "Минск-Арене".-0-